Docente accoltellata Lui è il nostro eroe si è sacrificato per un bene maggiore | la pericolosa glorificazione del tredicenne su Telegram

Su Telegram sta circolando un messaggio che definisce l'aggressore di un episodio avvenuto a Trescore Balneario come un eroe, esaltando il suo gesto e attribuendogli un ruolo positivo. La vicenda riguarda una docente rimasta ferita durante un'aggressione, mentre sui social si moltiplicano commenti che celebrano il tredicenne coinvolto. La discussione si concentra sulla rappresentazione dell'episodio e sulla percezione pubblica delle azioni compiute.