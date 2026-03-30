Disturbo dello spettro autistico in Italia la prevalenza raggiunge 1 bambino su 77 | l’età della diagnosi scende a 3 anni ma restano forti disomogeneità territoriali nell’accesso ai servizi
In Italia, i dati dell'Istituto superiore di sanità indicano che circa un bambino su 77 è affetto da disturbo dello spettro autistico. La diagnosi viene effettuata generalmente intorno ai tre anni di età, anche se le modalità di accesso ai servizi variano notevolmente tra le diverse regioni del paese. La prevalenza risulta maggiore nei maschi rispetto alle femmine, con una stima complessiva di circa 500 mila casi.
Secondo i dati più recenti dell'Istituto superiore di sanità, la prevalenza del disturbo dello spettro autistico (Asd) in Italia si attesta intorno a 1 bambino su 77, con una maggiore incidenza nei maschi rispetto alle femmine, per un totale stimato di circa 500.000 persone. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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