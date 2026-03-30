Discriminazioni sessuali sul lavoro per un lavoratore su cinque | a Napoli intesa tra Uil Arci e Arcigay

Secondo le segnalazioni raccolte tra lavoratori e lavoratrici, una persona su cinque ha subito discriminazioni di natura sessuale sul posto di lavoro. Le denunce riguardano anche episodi di isolamento, bullismo, molestie sia verbali che fisiche, e difficoltà nel progredire nella carriera. La questione è al centro di un accordo tra sindacati, associazioni e organizzazioni che si occupano di diritti civili.

Una persona su cinque ha subito discriminazioni di tipo sessuale sul luogo di lavoro. È uno dei dati che emergono dalle segnalazioni raccolte tra lavoratrici e lavoratori, insieme a un quadro più ampio che riguarda isolamento, bullismo, molestie verbali e fisiche, fino a ostacoli nella carriera, demansionamenti, disparità salariali e licenziamenti. Il fenomeno colpisce in modo ancora più marcato alcune categorie: il 40% delle persone gay, bisessuali o migranti riferisce di essere stato ghettizzato o di aver subito uno svantaggio legato alla propria condizione. Tra i fattori più ricorrenti ci sono etnia, disabilità, identità di genere e orientamento sessuale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Discriminazioni sessuali sul lavoro per un lavoratore su cinque: a Napoli intesa tra Uil, Arci e Arcigay Tutto quello che riguarda Discriminazioni sessuali Arcigay: intesa storica con Uil e Arci contro le discriminazioni in aziendaArcigay: firmato a Napoli il protocollo con Uil e Arci contro le discriminazioni sul lavoro. Leggi anche: Arma dei Carabinieri e 4.Manager firmano un protocollo d'intesa contro la violenza di genere e le discriminazioni nel lavoro La Uil Campania in piazza per il popolo iraniano: iniziativa di Antinoo ArcigayTempo di lettura: < 1 minuto La UIL di Napoli e Campania aderisce all’iniziativa promossa da Antinoo Arcigay Napoli a sostegno delle donne, dei...