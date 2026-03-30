Nel piccolo comune calabrese di Dipignano, la campagna elettorale è ufficialmente iniziata con la presentazione di Andrea Giannotta come candidato sindaco. La scelta di Giannotta è stata comunicata pubblicamente, segnando l'inizio di una fase di confronto tra le diverse forze politiche presenti sul territorio. La competizione elettorale si svolgerà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ottenere il sostegno degli elettori.

La corsa elettorale nel piccolo comune calabrese di Dipignano ha preso avvio ufficiale con l’annuncio formale di Andrea Giannotta come candidato alla carica di primo cittadino. L’ex vicesindaco ha reso pubblica la sua intenzione di guidare il territorio, puntando su un approccio basato sulla conoscenza profonda della macchina amministrativa e sul pragmatismo operativo. In questo scenario, non si tratta di semplici dichiarazioni di intenti, ma di una proposta concreta che mira a trasformare le criticità storiche del paese in opportunità di sviluppo reale. La formazione di un gruppo di lavoro misto, composto da esperti consolidati e nuovi volti, segnala una volontà di rinnovamento interno senza perdere il legame con le tradizioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dipignano: Giannotta lancia la sfida per un futuro concreto

Articoli correlati

Brugnaro lancia Venturini: la sfida per il futuro di VeneziaBrugnaro lancia Venturini: la sfida per il futuro di Venezia La Quaresima è appena iniziata, ma a Venezia si guarda già alle elezioni del 24 e 25...

Leggi anche: La Serie A verso il futuro: Simonelli prenota il Fantacalcio e lancia la sfida al protocollo VAR

Caro energia, Cna Calabria lancia l’allarme: "Il rischio recessione è concreto"Il presidente Cugliari chiede un confronto urgente tra le Regioni per portare al Governo una posizione unitaria sull’emergenza energetica Il caro...