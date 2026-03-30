Dino Mujanovic, residente in un edificio che si affaccia sullo stadio Bilino Polje di Zenica, ha raccontato di aver ricevuto diverse offerte negli ultimi giorni. Tra queste, gli sono stati proposti un’auto, denaro e anche patate, per poter assistere dalla propria casa alla partita Bosnia-Italia. Queste proposte sono state fatte in relazione alla possibilità di vedere la partita dal balcone.

All’incrocio di Fra Ivana Franje Jukica, tra lo stadio Bilino Polje di Zenica e il fiume Bosna, c’è un enorme palazzone di venti piani. È stato costruito all’inizio degli anni Settanta di fronte lo storico impianto che ospita le partite della nazionale bosniaca, del Celik e pure del rugby. Ospita centinaia di famiglie, i balconi affacciano sul campo. Dino Mujanovic vive da sempre in uno di quegli appartamenti: nel soggiorno ha un enorme divano grigio con la televisione. Le partite però le segue con famiglia e amici piazzandosi davanti alla finestra: “Subito dopo la semifinale playoff per il Mondiale vinta da Dzeko e compagni contro il Galles, su Instagram ho pubblicato un post ironico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dino e la casa sullo stadio: "Per vedere Bosnia-Italia in balcone mi hanno offerto auto, soldi e... patate"

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