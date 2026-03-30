Dimissioni del consigliere sentenza ribaltata per l' ex sindaco Marcello De Rosa

Un ex sindaco e vicepresidente della Provincia è stato assolto in un procedimento giudiziario. La sentenza che lo riguardava è stata ribaltata, portando alla sua liberazione. La vicenda riguarda le dimissioni di un consigliere comunale, ma i dettagli sul caso specifico non sono stati resi noti. La decisione si è concretizzata dopo un iter giudiziario che ha visto un cambio di verdetto.

La Corte d'Appello cancella la condanna a 3 anni per falso: "La giustizia quando arriva illumina tutto. Ora è il tempo della verità" Arriva l’assoluzione per Marcello De Rosa, ex sindaco di Casapesenna e già vice presidente della Provincia. La Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato il verdetto pronunciato dal tribunale di Napoli Nord che aveva inflitto 3 anni a De Rosa per falso in relazione alle dimissioni del consigliere comunale Sebastiano Cilindro. A renderlo noto è stato lo stesso De Rosa in un post sui social. “Oggi, la Corte d’Appello ha annullato quella maledetta accusa di falso e posso finalmente dirlo a testa alta: sono stato prosciolto - dichiara De Rosa - Dopo un percorso lungo, fatto di attese, silenzi e giudizi affrettati, è arrivata la verità. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Dimissioni del consigliere, sentenza ribaltata per l'ex sindaco Marcello De Rosa Articoli correlati Marcello De Rosa nominato presidente regionale di Noi di CentroCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:... Marcello De Rosa è il nuovo presidente regionale di Noi di Centro in CampaniaIl segretario nazionale Clemente Mastella, d’intesa con il coordinatore regionale Pasquale Giuditta, ha nominato Marcello De Rosa quale nuovo...