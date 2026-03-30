La professoressa ferita durante un'aggressione a Bergamo è stata dimessa dall'ospedale e ha fatto ritorno a casa. Prima di lasciare la struttura, ha consegnato al suo avvocato una lettera in cui racconta che un ragazzo di tredici anni ha affrontato a calci un coetaneo armato di coltello, e ha deciso di proporlo per una medaglia.

Chiara Mocchi lascia l’ospedale e torna a casa. Nel frattempo ha consegnato al suo avvocato una lettera: «Un tredicenne ha affrontato a calci il suo coetaneo armato di coltello, lo proporrò per una medaglia». Ne ha parlato l’insegnante di francese dal suo letto d’ospedale, prima di essere dimessa. «Un mio alunno tredicenne - confuso, trascinato e “indottrinato” dai social - mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno, “E”, anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio», scrive Chiara Mocchi nella seconda lettera aperta indirizzata al suo legale, l’avvocato Angelo Lino Murtas e diffusa ieri. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimessa la prof pugnalata a Bergamo: «Ragazzino eroe fermò l’assalitore»

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