Dimessa la prof accoltellata a Trescore Chiara Mocchi | Così mi ha salvata uno studente coraggioso
Una docente è stata dimessa dopo essere stata accoltellata da un suo studente tredicenne in una scuola di Trescore. La vittima ha dichiarato che il suo aggressore, descritto come confuso e influenzato dai social, ha agito nell’ambito di un episodio improvviso. Un altro studente, sempre di 13 anni, è intervenuto per proteggerla, mettendo a rischio la propria incolumità.
Accoltellata dal suo studente tredicenne «confuso, trascinato e indottrinato dai social», ma salvata dal «coraggio immenso di un altro mio alunno, anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita e ha impedito il peggio». Lo ha raccontato, a cinque giorni dall’aggressione alle scuole medie di Trescore Balneario e nel giorno in cui è stata dimessa dall’ospedale, Chiara Mocchi, la docente di francese che mercoledì scorso era stata accoltellata poco prima dell’inizio delle lezioni da un giovane ora in comunità protetta perché non imputabile. Poco prima di essere dimessa, dal suo letto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII... 🔗 Leggi su Feedpress.me
Una raccolta di contenuti su Chiara Mocchi
È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo).
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Chiara Mocchi torna a casa, dimessa la prof accoltellata dal 13enne a Trescore. «Vuole rientrare il prima possibile a scuola»È stata dimessa questa mattina dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata mercoledì scorso...