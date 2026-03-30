Dimessa la prof accoltellata a Trescore Chiara Mocchi | Così mi ha salvata uno studente coraggioso

Una docente è stata dimessa dopo essere stata accoltellata da un suo studente tredicenne in una scuola di Trescore. La vittima ha dichiarato che il suo aggressore, descritto come confuso e influenzato dai social, ha agito nell’ambito di un episodio improvviso. Un altro studente, sempre di 13 anni, è intervenuto per proteggerla, mettendo a rischio la propria incolumità.