Dezi Freeman è stato ucciso dalla Polizia dopo 7 mesi di latitanza in Australia | aveva sparato a due agenti

La polizia australiana ha ucciso Dezi Freeman, ricercato per aver sparato a due agenti nell’agosto 2025. Freeman era in fuga da circa sette mesi prima di essere fermato e successivamente ucciso durante un intervento delle forze dell’ordine. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sugli sviluppi dell’operazione.

La polizia australiana ha ucciso il latitante Dezi Freeman, ricercato per l’omicidio di due agenti avvenuto nell'agosto 2025. È stato trovato nei boschi e ucciso durante il blitz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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