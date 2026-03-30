Delmastro aggiorna lo stato patrimonio con ' 5 Forchette' e cessione

Il deputato di Fratelli d’Italia e ex sottosegretario alla Giustizia ha inserito nel suo stato patrimoniale, aggiornato sulla piattaforma della Camera, una valutazione di cinque forchette e ha dichiarato una cessione. La dichiarazione dei redditi è pubblicamente accessibile e mostra i dettagli patrimoniali aggiornati del parlamentare.

AGI - Il deputato FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha aggiornato il proprio stato patrimoniale nella dichiarazione dei redditi visibile on line sul sito della Camera. Per quel che riguarda la pubblicità della situazione patrimoniale con le relative "variazioni" rispetto alla dichiarazione patrimoniale dell'anno precedente, Delmastro ha aggiunto la compartecipazione del 25% delle quote della società srl "Le 5 Forchette" con data dicembre 2024. Il 3 novembre 2025 diventa socio al 100% della 'G&G srl'. A fine novembre del 2025 il deputato indica la " cessione totale " della partecipazione alla società srl "Le 5 Forchette" "a favore della G&G". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Delmastro aggiorna lo stato patrimonio con '5 Forchette' e cessione Articoli correlati Caso Delmastro, la Dda di Roma: «Dietro le 5 Forchette i soldi del clan Senese»Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società “Le 5 Forchette” di cui è stato azionista anche l’ex... Caso Delmastro, la Dda di Roma: «Dietro le 5 Forchette i soldi del clan Senese». E ora l’ex sottosegretario sarà sentito dall’AntimafiaL’ufficio di presidenza della Commissione parlamentare antimafia ha approvato all’unanimità l’avvio di un ciclo di audizioni riguardanti il caso...