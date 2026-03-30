Delmastro aggiorna lo stato patrimoniale con ' 5 Forchette' e cessione

Il deputato di Fratelli d’Italia e ex sottosegretario alla Giustizia ha aggiornato la propria dichiarazione dei redditi, disponibile online sul sito della Camera. Nel documento, sono stati riportati modifiche relative allo stato patrimoniale, con l’assegnazione di un punteggio di cinque forchette e dettagli sulla cessione di beni o investimenti.

AGI - Il deputato FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha aggiornato il proprio stato patrimoniale nella dichiarazione dei redditi visibile on line sul sito della Camera. Per quel che riguarda la pubblicità della situazione patrimoniale con le relative "variazioni" rispetto alla dichiarazione patrimoniale dell'anno precedente, Delmastro ha aggiunto la compartecipazione del 25% delle quote della società srl "Le 5 Forchette" con data dicembre 2024. Il 3 novembre 2025 diventa socio al 100% della 'G&G srl'. A fine novembre del 2025 il deputato indica la " cessione totale " della partecipazione alla società srl "Le 5 Forchette" "a favore della G&G". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Delmastro aggiorna lo stato patrimoniale con '5 Forchette' e cessione Articoli correlati Delmastro aggiorna lo stato patrimonio con '5 Forchette' e cessioneAGI - Il deputato FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha aggiornato il proprio stato patrimoniale nella... Caso Delmastro, la Dda di Roma: «Dietro le 5 Forchette i soldi del clan Senese»Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società “Le 5 Forchette” di cui è stato azionista anche l’ex...