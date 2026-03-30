Delmastro aggiorna la dichiarazione patrimoniale | c’è la cessione di 5 Forchette

Sul sito della Camera è stato pubblicato un nuovo documento datato 28 marzo 2026, che riguarda l’aggiornamento della dichiarazione patrimoniale di un deputato. Nel documento si segnala la cessione di una quota di partecipazione in una società denominata

Arriva un aggiornamento della documentazione patrimoniale dell’ex sottosegretario Andrea Delmastro depositata e disponibile sul sito della Camera. Nella casella online del deputato si trova, ora, infatti, un documento datato 28 marzo 2026 nel quale viene elencata la comproprietà di una serie di fabbricati ma ci sono anche tutti i passaggi, fino alla cessione, delle quote detenute della società ’Le 5 Forchette srl’ sulla quale è puntato il faro degli inquirenti. Nel nuovo documento si legge che in data 16122024 il parlamentare era socio al 25% di ’Le 5 Forchette srl’; e il 3 novembre 2025 risulta socio al 100% della G&G srl. In data... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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