Il tecnico italiano torna in Premier League meno di due mesi dopo aver lasciato il suo precedente club francese. La sua nomina è stata annunciata senza preavviso, sorprendendo gli addetti ai lavori. De Zerbi riparte così con una nuova squadra, consolidando la sua presenza nel massimo campionato inglese. La scelta del club è arrivata in un momento di cambiamenti nel panorama calcistico britannico.

Colpo di scena De Zerbi. Ha dato la sua apertura a un immediato ritorno in panchina. E che panchina, la più ‘pericolosa’ in questo momento. De Zerbi potrebbe tornare a brevissimo, ovvero già nelle prossime ore, in Premier League. Stando a ‘Sky Sport’, infatti, il tecnico bresciano ha aperto al Tottenham, il quale lo ha contattato per il post Igor Tudor. Si pensava a un suo possibile rifiuto a subentrare a stagione in corsa, più precisamente a sole 7 giornate dalla fine, invece ecco arrivare l’ok. E così, neanche due mesi dopo il divorzio col Marsiglia, l’ex allenatore del Sassuolo potrebbe assumere la guida di un Tottenham in caduta libera e appena 1 punto sopra la zona retrocessione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - De Zerbi riparte subito: apertura e ritorno in Premier

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