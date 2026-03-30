Danilo Coppola resta congelato il processo per estorsione ai danni di Prelios

Il processo per estorsione contro un imputato di Milano è stato nuovamente rinviato. La causa, che riguarda un presunto reato nei confronti di una società, era stata sospesa quasi un anno e mezzo a causa di una questione procedurale. La nuova udienza è stata fissata per il 22 giugno, dopo il precedente rinvio.

Milano, 30 marzo 2026 - Nuovo rinvio al 22 giugno per il processo milanese, fermo da quasi un anno e mezzo per una questione procedurale, a carico di Danilo Coppola. Il processo a Danilo Coppola L'immobiliarista romano ex protagonista della stagione dei "furbetti del quartierino", è imputato per tentata estorsione ai danni di Prelios, società di gestione del risparmio proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria, a Milano. Lo ha deciso la giudice Amelia Managò della sesta penale che oggi ha confermato la sospensione del processo già disposta nel dicembre del 2024 dopo che la difesa, coi legali Alessandro Gentiloni e Francesco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Danilo Coppola, resta “congelato” il processo per estorsione ai danni di Prelios Articoli correlati Leggi anche: “È malato, tenerlo in carcere non è umano”: l’ex “furbetto del quartierino” Danilo Coppola va ai domiciliari Usura ed estorsione ai danni di un agriturismo: udienza per 14 imputatiSi è tenuta oggi, 16 gennaio, l’udienza del processo che vede imputate quattordici persone accusate, a vario titolo, di usura, estorsione e tentata...