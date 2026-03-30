A Carbognano si piange la scomparsa di Daniele Mariani, un uomo di 42 anni deceduto a causa di una malattia. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e familiari. La sua morte prematura ha lasciato una famiglia in lutto e la comunità locale in stato di shock.

L'uomo, apprezzato e benvoluto in paese, lascia una famiglia numerosa e molto conosciuta in paese. Martedì i funerali Carbognano in lutto per la prematura morte di Daniele Mariani, venuto a mancare all'età di soli 42 anni per una malattia. Si è spento domenica 29 marzo all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, lasciando nello sconforto familiari, amici e quanti lo conoscevano. Profondo cordoglio nella comunità di Carbognano, dove Mariani era apprezzato e benvoluto. Padre e marito affettuoso, figlio e fratello premuroso, lascia una famiglia numerosa, unita e molto conosciuta e stimata in paese: la moglie Pamela, i genitori, i figli piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia e le elementari, la sorella Giulia e il fratello Gianmarco, la nonna, gli zii e i nipoti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Daniele Mariani, giovane papà muore a 42 anni: lutto a Carbognano

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