Dall’Inghilterra parlano del sogno Bernardo Silva per il Napoli

Dall’Inghilterra arrivano notizie sul possibile trasferimento di Bernardo Silva al Napoli. Il centrocampista ha già comunicato al Manchester City la sua volontà di non rinnovare il contratto e di lasciare il club al termine della stagione. Silva, che si avvicina alla fine del suo accordo, è considerato un obiettivo di mercato per il club italiano.

Bernardo Silva si appresta a lasciare il Manchester City al termine di questa stagione, Silva avrebbe già formalmente informato il Manchester City della sua intenzione di lasciare il club alla scadenza del suo contratto. Il calciatore è desideroso di partecipare a un progetto competitivo, ma ha anche elevate richieste salariali, quindi, allo stato attuale non è facile capire dove potrebbe andare. Secondo quanto riporta Caught Offside anche in Italia ci sono club interessati al calciatore tra cui la Juventus e il Napoli, che sarebbe intenzionato a replicare l’operazione De Bruyne fatta in estate. La concorrenza, però, non manca: oltre... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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