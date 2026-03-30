Dall’exploit di Bari alla riconquista del Salento | l’Antica Pizzeria da Michele riapre a Lecce con Asset Food

Dopo aver ottenuto un grande successo a Bari, l’Antica Pizzeria da Michele ha riaperto a Lecce grazie alla collaborazione con Asset Food. L’apertura segna un ritorno nel Salento per il noto brand, noto per le sue pizze tradizionali. La nuova sede si trova nel centro cittadino, e l’attività è ripresa con il rispetto delle normative vigenti. La pizzeria si rivolge a clienti locali e turisti.

Il brand napoletano più celebre al mondo torna nel capoluogo salentino con una veste rinnovata, consolidando la presenza pugliese di Asset Food, che ora conta tre sedi nella regione LECCE – C'è un filo rosso, come il pomodoro della migliore margherita che si possa immaginare, lungo quanto la distanza che separa il Vesuvio dalla Penisola Salentina, che unisce Napoli e Lecce in un abbraccio di sapori senza tempo. Quel filo oggi unisce ancora di più le due città: l'Antica Pizzeria da Michele, istituzione partenopea fondata nel 1870 e consacrata nell'immaginario collettivo globale, riapre il 2 aprile nel cuore del capoluogo salentino, in Piazza Sant'Oronzo e più precisamente in via Francesco Rubichi 37, Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Dall’exploit di Bari alla riconquista del Salento: l’Antica Pizzeria da Michele riapre a Lecce con Asset Food Articoli correlati Futtetenne: L'Antica Pizzeria Da Michele Pompei celebra il mito di Bud Spencer con una serata specialeL’evento "Futtetenne" celebra l’offerta gastronomica speciale del mese di febbraio, attiva nelle sedi di Aversa, Pompei, Salerno e Caserta, dedicata... L’Antica Pizzeria Da Michele, a Perugia l’apertura della prima sede in UmbriaGiovedì 8 gennaio, l’Antica Pizzeria Da Michele ha inauguratio, nel cuore dell’Umbria, la sua prima sede in questa regione.