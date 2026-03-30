Il 10 aprile parte una nuova edizione di Dalla strada al palco, un format completamente rinnovato con una conduzione pronta a cambiare in ogni puntata Dalla strada al palco è pronto a tornare ma in una veste completamente nuova e restaurata. Stavolta non ci saranno dei conduttori fissi, sebbene siano stati fatti i nomi diCarlo Conti e Bianca Guaccero, bensì saranno “4 passanti” a condurre la trasmissione che cerca di valorizzare i talenti che ci sono in Italia e che magari nessuno conosce. La giuria stavolta è d’eccezione con personaggi di spicco che sono pronti a giudicare coloro che desiderano mostrare il proprio talento in tv. Dal 10 aprile torna in ondaDalla strada al palcoin una versione completamente rinnovata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dalla strada al palco si rinnova: novità e data di partenza

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