Da Kyoto a Suzuka tra abiti Dior ispirati ai fiori di ciliegio e corsetti vintage d’archivio l’attrice trasforma ogni look in un racconto tra cinema moda e identità

Tra Kyoto e Suzuka, l’attrice sfoggia abiti Dior ispirati ai fiori di ciliegio e corsetti vintage d’archivio, trasformando ogni outfit in un racconto tra cinema e moda. La sua capacità di interpretare i look come espressione di identità si riflette nella scelta di capi che uniscono influenze culturali e stili d’epoca. La presenza in diversi contesti evidenzia l’uso della moda come mezzo di comunicazione.

P er Anya Taylor-Joy la moda è un linguaggio in grado di unire culture diverse, raccontare personaggi e esprimere identità. Il suo passaggio in Giappone, tra Tokyo, Kyoto e il circuito di Suzuka, è stato un vero esercizio di stile narrativo. Non si tratta solo di essere impeccabile, ma di essere coerente con ciò che si vuole raccontare. Anya Taylor-Joy posa per una foto in occasione della prima di “The Super Mario Galaxy Movie” a Kyoto, in Giappone. (Foto di Tomohiro OhsumiGetty Images per Universal Pictures, Nintendo e Illumination) A Kyoto, tra fiori di ciliegio e Principessa Peach. Alla première di The Super Mario Galaxy Movie a Kyoto, l’attrice — nel ruolo della Principessa Peach — ha scelto un abito couture Dior dalla silhouette scultorea. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Kyoto a Suzuka, tra abiti Dior ispirati ai fiori di ciliegio e corsetti vintage d’archivio, l’attrice trasforma ogni look in un racconto tra cinema, moda e identità Articoli correlati Dove andare a marzo: destinazioni straordinarie tra fiori di ciliegio, dune e antiche civiltàMarzo è il mese della transizione: l’inverno allenta la presa, la luce cambia consistenza, i paesaggi si svegliano. Leggi anche: «Qualcosa di prestato»... ma che prestito! L'attrice stupisce Roma con un look d'archivio gentilmente offerto da un'altra superstar del cinema