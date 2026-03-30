cyberattacco a europaeu bruxelles segnala possibile sottrazione di dati

La Commissione europea ha annunciato di aver avviato un’indagine sull’attacco informatico subito dal portale europa.eu, che ha coinvolto l’infrastruttura digitale dell’ente. L’attacco, avvenuto nelle ultime settimane, avrebbe provocato una possibile sottrazione di dati. Le autorità stanno analizzando le modalità e l’entità dell’incidente per comprendere l’impatto sulla sicurezza dei sistemi e sui servizi online offerti ai cittadini.

Bruxelles 30 marzo 2026 – La Commissione UE ha cercato di far luce sul recente attacco informatico che ha interessato l’infrastruttura alla base del portale europa.eu su cui si appoggia la presenza online delle istituzioni europee. Rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing di mezzogiorno di lunedì 30 marzo, il portavoce della Commissione UE per il digitale, Thomas Regnier, ha minimizzato l’impatto dell’attacco, sottolineando però che le indagini sono ancora in corso per comprendere la matrice dell’attacco e l’eventuale esfiltrazione di dati. Secondo quanto riferito dall’esecutivo UE, i sistemi di difesa hanno rilevato immediatamente le attività malevole sulla piattaforma ospitata nell’ambiente cloud di Amazon, precisando che i servizi tecnici hanno avviato subito un’indagine interna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cyberattacco a Europa.eu, Bruxelles segnala possibile sottrazione di dati

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