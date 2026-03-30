Curling | l’Italia esce con le ossa rotte dal match contro la Scozia Terza sconfitta ai Mondiali

L’Italia ha perso la partita contro la Scozia ai Mondiali di curling in corso a Ogden, in Canada, segnando la terza sconfitta consecutiva nel torneo. La gara si è conclusa con un risultato negativo per gli azzurri, che hanno subito una sconfitta netta contro la squadra scozzese. La competizione si svolge tra le nazioni partecipanti nel rispetto del calendario ufficiale dei Mondiali.

Troppa Scozia per questa Italia. Gli azzurri hanno appena incassato la terza sconfitta complessiva in quel di Ogden, località del Canada che ospita in questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di curling. Brutto K.O per il team guidato dal giovane Stefano Spiller, i quali si sono arresi in sette end con il risultato di 3-9. Si fa più dura la strada per i play-off, anche se tutto resta aperto. Una disputa che comincia subito in salita per i nostri ragazzi, i quali dopo aver alzato le barricate nel primo end senza il vantaggio del martello, subiscono be tre punti da parte degli avversari (orfani del fenomeno Mouat) nel secondo. Un brutto colpo per gli azzurri che, però, c ercano subito di rimettersi in carreggiata accorciando le distanze con due sigilli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling: l’Italia esce con le ossa rotte dal match contro la Scozia. Terza sconfitta ai Mondiali Articoli correlati Curling: la Cina dilaga contro l’Italia in otto end. Terza sconfitta per le azzurre ai MondialiArriva la terza sconfitta per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questi giorni sul ghiaccio di Calgary, teatro come sappiamo... Curling: la Cina dilaga contro una brutta Italia in otto end. Terza sconfitta per le azzurre ai MondialiArriva la terza sconfitta per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questi giorni sul ghiaccio di Calgary, teatro come sappiamo... Leggi anche: Due gol di vantaggio non bastano: il Monza esce con le ossa rotte dal testa-coda con lo Spezia