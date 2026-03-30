A Crotta d’Adda si è verificato il crollo di una nuova campata della passerella, che è precipitata nel fiume Adda. Con questo episodio, si conta ora il quinto crollo parziale dell’opera, mentre lo smantellamento resta in fase di stallo. La situazione riguarda una struttura di collegamento pedonale situata nella zona.

Una nuova campata della passerella di Crotta d’Adda è precipitata nel fiume Adda, segnando il quinto crollo parziale dell’opera. L’evento si è verificato lunedì pomeriggio verso le 15.30, esattamente un mese dopo l’ultimo incidente strutturale avvenuto il 1 marzo. L’intervento immediato dei vigili del fuoco ha permesso di mettere nuovamente in sicurezza l’area circostante, mentre tecnici di Aipo e rappresentanti della Provincia di Cremona hanno valutato lo stato attuale della struttura. La zona sottostante il ponte rimane transennata da tempo, rendendo l’accesso al letto del fiume completamente vietato alla popolazione locale. Dal degrado allo smantellamento: la sfida infrastrutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotta d’Adda: quinta campata crolla, smantellamento in stallo

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