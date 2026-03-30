Cosa succede a tutti noi se in Italia si spegne Internet | il caso del calcio in streaming

Se in Italia dovesse interrompersi improvvisamente la connessione a Internet, molte attività quotidiane e servizi digitali resterebbero inattivi. Un esempio pratico si verifica nel settore dello streaming sportivo, dove le partite di calcio trasmesse online diventerebbero irraggiungibili. Attualmente, il paese si affida a reti di comunicazione stabili, ma un blackout totale avrebbe conseguenze immediate su molte infrastrutture e abitudini.

La rete non è solo comunicazione. Spegnerla significa colpire l'intera struttura di un Paese. "Con un alto rischio di manipolazione delle informazioni" spiega a Dossier Today.it Antonio Capone, direttore scientifico dell'Osservatorio 5G del Politecnico di Milano. Il ricorso contro il Piracy Shield Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Il blackout è parte integrante di una strategia già vista: spegnere Internet equivale a impedire alle piazze di organizzarsi e a bloccare la circolazione di immagini, video e testimonianze. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cosa succede a tutti noi se in Italia si spegne Internet: il caso del calcio in streaming Contenuti e approfondimenti su Cosa succede Sapevi che il cervello non si “spegne” subito quando si muore? Ecco cosa succede veramenteUno dei momenti cardine dell’esperienza umana è, paradossalmente, quello della morte. Cosa succede se Cloudflare se ne va dall'ItaliaUna multa da 14 milioni di euro per le partite di calcio trasmesse sul "pezzotto" ha trasformato una vicenda da addetti ai lavori nel caso... Cosa succede se si interrompe la catena del freddo durante il trasporto di farmaci?Il trasporto farmaci a temperatura controllata rappresenta uno dei pilastri più delicati dell’intera filiera sanitaria.