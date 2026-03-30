Il gruppo chiamato Innovation Council Action non è semplicemente un'organizzazione senza scopo di lucro. Si tratta di un’entità che si impegna a sostenere l’agenda politica di uno dei candidati alle elezioni di metà mandato. In vista di queste consultazioni, il gruppo si sta muovendo con iniziative e attività mirate a promuovere specifici obiettivi e posizioni del candidato.

L’ Innovation Council Action non è affatto solo una organizzazione senza scopo di lucro. Rappresenta molto di più. Il gruppo appena nato avrà il ruolo di sponsorizzare l’agenda digitale della Casa Bianca fino alle elezioni di midterm, a novembre. Il budget da 100 milioni di dollari fa ben capire quanto sul serio prenda la questione. Non potrebbe essere altrimenti: gli ultimi sondaggi mostrano che il sostegno a Donald Trump è calato vertiginosamente, per cui il presidente ha bisogno di un boost. Quello che può garantirgli l’ Innovation Council Action è una sensibilizzazione massiccia dell’opinione pubblica sulla strategia tecnologica del governo, per promuovere le politiche del tycoon. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa sappiamo sul gruppo IA che promuoverà l’agenda Trump in vista delle Midterm

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