Corriere dello Sport – quanto è costato e chi è il primo acquisto per la prossima stagione

Le trattative per la prossima stagione sono già iniziate, con le prime operazioni di mercato ufficializzate. Un acquisto è stato completato, e sono stati divulgati i dettagli sui costi sostenuti per questa operazione. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda un club di Milano, che ha annunciato il primo acquisto in vista della prossima annata.

2026-03-30 08:27:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: MILANO – Le prime mosse per la prossima stagione sono cominciate. Il Milan ha sfruttato la sosta per le nazionali per acquistare un primo tassello per l’anno prossimo, e si tratta di un giovane molto promettente. I rossoneri hanno bloccato l’attaccante Andrej Kostic per giugno, un acquisto a titolo definitivo inizialmente per la squadra Milan Futuro, la formazione Under 23 allenata da mister Oddo, ma con la prospettiva di portare la punta diciannovenne molto presto nel gruppo di Massimiliano Allegri. Molto dipenderà dalla capacità di adattamento del montenegrino, infatti già in estate avrà la possibilità di mettersi in mostra nelle amichevoli estive ed eventualmente durante la tournée che il club sta organizzando in Australia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – quanto è costato e chi è il primo acquisto per la prossima stagione Una raccolta di contenuti su Corriere dello Sport quanto è costato e... Corriere dello Sport – a fine stagione la resa dei conti2026-03-14 12:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: ROMA – “Il presidente sono io, gli altri sono dipendenti“. Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Alisson vola: il colpo di Manna che sta cambiando la stagione” Corriere dello Sport – quanto chiede l’Inter e l’intreccio con Koné2026-03-29 09:09:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Augusto a Roma è quantomeno una prospettiva imperiale.