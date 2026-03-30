Corrado Augias e Paola Cortellesi omaggiano Dario Fo nello speciale de La Torre di Babele

Stasera alle 21, torna in onda la puntata speciale de La Torre di Babele condotta da Corrado Augias, dopo alcune settimane di assenza. In questa occasione, Augias e Paola Cortellesi rendono omaggio a Dario Fo attraverso interventi e approfondimenti dedicati al celebre drammaturgo. La trasmissione si propone di celebrare la figura di Fo con un approfondimento dedicato alla sua carriera e alle sue opere.

Dopo un paio di settimane di assenza, Corrado Augias torna questa sera, lunedì 30 marzo, con una puntata speciale de La Torre di Babele, in onda alle 21.15 su La7. Anticipazioni del 30 marzo 2026. Lo speciale, dal titolo Cento di questi Fo, è un omaggio al Premio Nobel per la Letteratura 1997 Dario Fo, scomparso dieci anni fa, in occasione del centenario della sua nascita. Corrado Augias intervisterà Paola Cortellesi, straordinaria interprete che ha affiancato sul palco Fo nella sua ultima opera messa in scena, Callas. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La torre di Babele (@latorredibabelela7) La serata proseguirà con la trasmissione dello spettacolo, scritto insieme alla compagna di una vita, Franca Rame. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Corrado Augias e Paola Cortellesi omaggiano Dario Fo nello speciale de La Torre di Babele Contenuti e approfondimenti su Corrado Augias La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 2 febbraioTerza puntata del nuovo anno di La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias che ogni settimana affronta un tema di natura storica,... La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 9 marzoLa decima puntata de La Torre di Babele torna questa sera, lunedì 9 marzo, come sempre alle 21. La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 26 gennaioSeconda puntata del nuovo anno di La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias che ogni settimana affronta un tema di natura storica,...