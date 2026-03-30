Coppa Italia 2026 | la medaglia ufficiale forgia il futuro del ciclismo

Al termine della Settimana Internazionale Coppi&Bartali è stata presentata la medaglia ufficiale della Coppa Italia delle Regioni 2026. L'evento ha attirato l'attenzione di numerosi appassionati e addetti ai lavori, segnando un punto di svolta per il ciclismo nel paese. La medaglia rappresenta il riconoscimento per le squadre partecipanti e sarà assegnata ai vincitori della competizione nel prossimo anno.