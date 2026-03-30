Coppa Italia 2026 | la medaglia ufficiale forgia il futuro del ciclismo
Al termine della Settimana Internazionale Coppi&Bartali è stata presentata la medaglia ufficiale della Coppa Italia delle Regioni 2026. L'evento ha attirato l'attenzione di numerosi appassionati e addetti ai lavori, segnando un punto di svolta per il ciclismo nel paese. La medaglia rappresenta il riconoscimento per le squadre partecipanti e sarà assegnata ai vincitori della competizione nel prossimo anno.
La presentazione della medaglia ufficiale della Coppa Italia delle Regioni 2026 ha segnato un momento di svolta per il ciclismo nazionale, avvenuta al termine della Settimana Internazionale Coppi&Bartali. Questa terza edizione del circuito prevede ventiquattro prove maschili lungo l’arco stagionale, con premi riservati ai primi tre classificati finali. L’iniziativa nasce da una collaborazione trasversale tra la Lega del Ciclismo Professionistico, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Unioncamere, con le medaglie coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il progetto mira a valorizzare i profili istituzionali e a favorire la rinascita delle squadre professionistiche nazionali attraverso un calendario che include gare inserite nel calendario UCI. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Una raccolta di contenuti su Coppa Italia
Coppa Italia delle Regioni 2026, presentata la medaglia ufficiale della competizioneLa Coppa Italia delle Regioni 2026 ha presentato al termine della Settimana Internazionale Coppi&Bartali la medaglia ufficiale della competizione.
Leggi anche: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Paternoster ai piedi del podio, Bianchi e del Medico sognano la medaglia
Ciclismo su pista, Imamura e Kalachnik mettono la firma in Coppa del Mondo a Perth. Italia assenteIl giapponese Shunsuke Imamura si è imposto nell’omnium con un totale di 114 punti, lasciandosi alle spalle il cinese Junjie Wu (108) e lo...