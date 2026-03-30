Le sedute dei consigli di classe sono programmate nel Piano delle attività che viene approvato dal Collegio Docenti solitamente nel primo incontro dell'anno scolastico. Il calendario delle riunioni, il preavviso e l'organizzazione degli incontri vengono stabiliti in questa fase, anche considerando l'uso di strumenti digitali come l'intelligenza artificiale per ottimizzare le modalità di lavoro.

Le sedute ordinarie dei consigli di classe sono preventivate nel Piano delle attività elaborato e approvato dal Collegio Docenti generalmente nel primo incontro del nuovo anno scolastico. In quella sede, generalmente, si fissano i periodi generali, mentre il dettaglio delle singole giornate e degli orari è di regola demandato ad un momento successivo. Ma quali sono i limiti e le previsioni normative in materia? L'articolo Consigli di classe: calendario, preavviso e organizzazione (anche con IA). Le regole da conoscere GUIDA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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