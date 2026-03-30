Durante il 38° congresso della Federazione Medico Sportiva Italiana, il Ministro per lo sport ha partecipato a un intervento a Roma, sottolineando l'importanza di collaborare per promuovere pratiche di vita più sane. L'evento ha visto coinvolti professionisti del settore medico e sportivo, con l’obiettivo di condividere esperienze e strategie per migliorare la salute degli atleti e della popolazione.

È stato il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a portare un contributo da parte della politica al 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana. “Tema affascinante quello dell’età biologica ed anagrafica per occuparci del nostro benessere”, ha detto Abodi riferendosi al titolo scelto dalla Federazione per questa edizione. “La presenza della tematica sportiva non è determinante, ma contribuisce in modo assolutamente significativo agli studi di vita, ai quali dobbiamo concorrere intanto con l'informazione, con la conoscenza e la coscienza di quanto sia prezioso il dono che ci è stato affidato, quello... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Congresso Fmsi, Abodi: “Lavoriamo insieme per una diffusione di migliori pratiche di vita”

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