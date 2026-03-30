Le autorità del Congo-Brazzaville hanno richiesto a Interpol un mandato d’arresto internazionale contro Jean-Guy Blaise Mayolas. Mayolas è stato condannato a vita in seguito a una sentenza emessa nel Paese. Nel frattempo, Interpol sta attivamente cercando alcuni fuggitivi collegati a questa vicenda. La notizia riguarda una procedura penale in corso e le attività di ricerca internazionale.

Le autorità della del Congo-Brazzaville hanno richiesto ufficialmente a Interpol un mandato d’arresto internazionale contro Jean-Guy Blaise Mayolas. Il presidente della federazione calcistica locale, Fecofoot, è attualmente ricercato insieme alla moglie e al figlio dopo una condanna in contumacia per appropriazione indebita di fondi Fifa. La sentenza emessa il 10 marzo ha stabilito la reclusione a vita per i tre fuggitivi per aver sottratto 1,1 milioni di dollari destinati al piano di sollievo Covid-19 del calcio mondiale. Quasi mezzo milione di questi soldi era specificamente riservato alla squadra femminile congolese. La fuga e la caccia internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Congo: Mayolas condannato a vita, Interpol caccia i fuggitivi

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