Confindustria Ricuperati | Inaccettabile la revisione degli incentivi per l’innovazione

Confindustria Bergamo ha espresso forte disappunto riguardo alla revisione degli incentivi destinati all’innovazione, definendola inaccettabile. L’associazione si unisce alle altre sezioni di Confindustria nel chiedere al Governo di annullare il taglio previsto, che riguarda i fondi destinati a sostenere le iniziative di ricerca e sviluppo delle imprese italiane. La richiesta si basa sulla necessità di mantenere gli attuali livelli di sostegno.

Anche Confindustria Bergamo si unisce all’iniziativa di tutto il sistema Confindustria per chiedere al Governo un immediato passo indietro rispetto al pesante taglio degli incentivi 5.0 a sostegno dell’innovazione. Le misure, contenute nel Decreto Fiscale pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, hanno stabilito un abbattimento dei benefici per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito d’imposta fra il 7 e il 27 novembre 2025, smentendo quanto stabilito in precedenza. Una decisione ad effetto retroattivo che penalizza in tutta Italia migliaia di imprese e arriva nonostante le rassicurazioni ministeriali sull’accesso all’agevolazione secondo le condizioni previste nel Piano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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