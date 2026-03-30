Concerto di solidarietà della Filarmonica G Verdi a Cascina

Giovedì 2 aprile alle 21:15 si svolgerà presso la Sala Margherita Hack della Città del Teatro di Cascina un concerto intitolato “Il Cinema del Cuore” della Filarmonica Giuseppe Verdi APS di Calci. L’evento è organizzato dalla Sezione e ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione “Il Cuore si scioglie”. La serata prevede l’esibizione di un’orchestra con un programma dedicato alle colonne sonore di film.

Giovedì 2 aprile alle ore 21:15, si terrà il concerto “Il Cinema del Cuore” della Filarmonica Giuseppe Verdi APS di Calci presso la Città del Teatro - Sala Margherita Hack di Cascina (Pisa), un concerto di solidarietà a favore della Fondazione “Il Cuore si scioglie”, organizzato dalla Sezione Soci Coop di Cascina con il patrocinio del Comune di Cascina e del Comune di Calci.Il programma musicale verterà su brani composti da John Williams per il cinema. La Filarmonica di Calci, diretta dal maestro Lorenzo Bocci, unisce l’attività concertistica a un forte impegno sociale e culturale del territorio; è protagonista di numerosi concerti e manifestazioni che animano la vita del paese e dei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Concerto di solidarietà della Filarmonica G. Verdi a Cascina Articoli correlati “La Traviata” di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Verdi con la Filarmonica SestreseSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) A. Concerto della Filarmonica Puccini: musica e giovani talenti protagonisti al piazzoneNell’ambito delle iniziative organizzate dall’associazione culturale Il Chiassino per le festività natalizie 2025-2026, domenica 4 gennaio 2026 si è... Spettatrice ha malore alla Scala: interrotto per 20 minuti concerto della FilarmonicaMilano, 16 febbraio 2026 - Attimi di tensione questa sera, lunedì 16 febbraio, alla Scala di Milano.