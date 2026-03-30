Concerto di Pasqua a Verona con I Virtuosi Italiani

Il 2 aprile 2026 alle 20.30 si terrà al Teatro Ristori di Verona il Concerto di Pasqua organizzato dai Virtuosi Italiani. L’evento fa parte della XXVII Stagione Concertistica e prevede l’esecuzione di un programma musicale. L’appuntamento si svolgerà in una cornice teatrale nel centro della città. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è previsto in orario serale.

Giovedì 2 aprile 2026 alle ore 20.30 al Teatro Ristori di Verona torna l’appuntamento con il tradizionale Concerto di Pasqua organizzato da I Virtuosi Italiani in occasione della XXVII Stagione Concertistica. Un grande concerto dedicato al confronto tra due capolavori dello Stabat Mater, due opere accomunate dalla medesima ispirazione, ma profondamente diverse per linguaggio espressivo: da un lato l’intensità raccolta e meditativa di Antonio Vivaldi, dall’altro la struggente cantabilità e la drammaticità di Giovanni Battista Pergolesi. Accanto a loro l’ensemble de I Virtuosi Italiani, sotto la direzione di Luigi Azzolini, direttore e musicista con oltre trent’anni di carriera, attivo a livello internazionale nel repertorio sinfonico-corale e nella valorizzazione di opere contemporanee e di nuova esecuzione. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Concerto di Pasqua a Verona con I Virtuosi Italiani Articoli correlati Leggi anche: 'Ferrara Musica', concerto di Uto Ughi insieme all'orchestra de ‘I Virtuosi Italiani’ Leggi anche: Giovanni Sollima e I Virtuosi Italiani in concerto al Teatro Ristori