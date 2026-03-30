Comune di Napoli ok a riforma Statuto | più organismi e poltrone spuntano le privatizzazioni

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato con un voto ampio la riforma dello Statuto cittadino, che prevede l’introduzione di nuovi organismi e la creazione di ulteriori posizioni dirigenziali. La decisione è passata con l’astensione del gruppo di minoranza “Insieme per Napoli Lega Napoli”, mentre tutti gli altri gruppi hanno espresso il loro consenso. La modifica si inserisce nel processo di revisione normativa dell’ente locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Consiglio comunale di Napoli approva la riforma dello Statuto, con un voto a larga maggioranza e l’astensione del gruppo di minoranza Insieme per Napoli Lega Napoli. Il nuovo ordinamento promette “partecipazione”, un mantra atteso alla prova dei fatti. Intanto moltiplica poltrone e organismi, da verificare se con (e con quali) oneri per la finanza pubblica. Tanto per dire: si istituisce l’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale, costituito da presidente e due vice. Si lancia una nuova Commissione consiliare dedicata ai temi della città metropolitana, della riforma della pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comune di Napoli, ok a riforma Statuto: più organismi e poltrone, spuntano le “privatizzazioni” Articoli correlati Cambia dopo 35 anni lo Statuto del Comune di Napoli: le novità introdotteIl Consiglio comunale ha approvato la riforma dello Statuto del Comune di Napoli. Consiglio regionale della Calabria, ok alla riforma dello Statuto: ci potranno essere due assessori in piùNell'odierna seduta il Consiglio regionale della Calabria ha approvato, in seconda lettura, la proposta di modifica dello Statuto della Regione per... Menchetti sulle nomine degli organismi di controllo del Comune: “Nominato oltre i termini”Arezzo, 8 gennaio 2026 – “Sono costretto a riproporre la questione delle nomine degli organismi di controllo del Comune di Arezzo” così il...