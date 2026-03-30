L’Italia si prepara ad affrontare la sfida dello “scatto generazionale” nella combinata nordica, con alcuni atleti che si sono ritirati e altri ancora in gara. La stagione si è conclusa a metà marzo, anche se siamo ormai in primavera, e si analizzano ora le implicazioni di questa fase di transizione per il movimento italiano.

È doveroso effettuare un ritorno sull’ epilogo della combinata nordica, almeno in chiave italiana. Vero che siamo ormai in primavera e il massimo circuito è terminato a metà marzo, quando si era ancora in inverno. Tuttavia, la metafora legata alle stagioni è puntuale. Cambia tutto, in seno alla squadra azzurra, proprio dal punto di vista anagrafico e generazionale. Il movimento tricolore è di fronte a uno stravolgimento come mai aveva fatto in passato. Sono nove i ritiri di rilievo annunciati tra settore maschile e femminile. Di essi, ben quattro riguardano atleti italiani. Quasi la metà dei combinatisti di alto livello che hanno deciso di appendere sci e casco al chiodo appartengono al nostro Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, l’Italia deve gestire la sfida dello “scatto generazionale”. Si resterà sullo stesso livello a dispetto dei tanti ritiri?

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