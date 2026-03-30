Colpo nella casa del figlio di Zeffirelli ladri portano via due casseforti

I ladri sono penetrati nell’abitazione di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del regista scomparso nel 2019, e hanno portato via due casseforti. L’episodio si è verificato durante le ore notturne, senza che siano stati segnalati feriti o altri danni. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Alcuni ladri sono entrati nell’abitazione di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del celebre regista Franco Zeffirelli scomparso nel 2019. L’episodio è accaduto nel corso della serata di domenica 29 marzo quando ignoti si sono introdotti nell’appartamento nel quartiere di Campo di Marte. Secondo quanto riportato da Adnkronos sono state portate via due casseforti contenenti oro, gioielli e monili preziosi per un valore ancora da quantificare. Secondo le prime stime sarebbe attorno ai 50mila euro. L’allarme è stato dato da un vicino di casa, alle 22, dopo aver notato la porta aperta dell’appartamento. Sul posto è intervenuta la polizia e la squadra scientifica che hanno fatto i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Colpo nella casa del figlio di Zeffirelli, ladri portano via due casseforti Articoli correlati Firenze: furto in casa del figlio di Zeffirelli, ladri in fuga con due cassefortiFIRENZE – Furto nella notte fra il 29 e il 30 marzo 22026 nella casa fiorentina di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del maestro Franco. Svaligiata la casa del figlio di Zeffirelli: i ladri fuggono con due cassefortiIl bottino, costituito da monili e gioielli, è ancora da stimare: gli inquirenti sperano di ottenere delle immagini utili dalle videocamere di...