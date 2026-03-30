Codupino | nessun rischio solo vetro in transito verso Pontedera
Durante una riunione della commissione Affari Costituzionali, l’assessore all’Ambiente ha chiarito che non ci sono rischi legati alla discarica di Codupino a Massa. Ha spiegato che nel sito in transito verso Pontedera ci sono esclusivamente vetro, senza altre sostanze o materiali potenzialmente dannosi. La questione ha alimentato diverse preoccupazioni, ma secondo le autorità non sussistono motivi di allarme.
La questione della discarica di Codupino a Massa ha generato preoccupazioni infondate che l’assessore all’Ambiente Roberto Acerbo ha smontato durante una commissione Affari Costituzionali. La prescrizione dell’ARPAT riguarda aspetti gestionali del centro di raccolta vetro e non indica rischi sanitari o presenza di percolato pericoloso. Nel corso dell’incontro, è emerso chiaramente come la confusione tra l’impianto di smaltimento storico e il moderno centro di raccolta abbia alimentato allarmismi ingiustificati sulla salute pubblica. I dati confermano che le analisi annuali non rilevano problemi significativi legati ai liquidi inquinanti, mentre l’attività di conferimento del vetro prosegue con procedure rigorose verso Pontedera. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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