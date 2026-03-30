Codupino | nessun rischio solo vetro in transito verso Pontedera

Durante una riunione della commissione Affari Costituzionali, l’assessore all’Ambiente ha chiarito che non ci sono rischi legati alla discarica di Codupino a Massa. Ha spiegato che nel sito in transito verso Pontedera ci sono esclusivamente vetro, senza altre sostanze o materiali potenzialmente dannosi. La questione ha alimentato diverse preoccupazioni, ma secondo le autorità non sussistono motivi di allarme.