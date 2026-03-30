Milano, 30 marzo 2026 - Una nuova stagione. Non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche da quello musicale. Perlomeno per Clara Soccini. La cantante varesina sta vivendo questo inizio di primavera in attesa del nuovo singolo. Un’attesa, condivisa con moltissimi fan, destinata a finire alla mezzanotte fra giovedì 2 e venerdì 3 aprile. Il 3 aprile esce infatti ‘Primadonna’, il nuovo singolo di Clara. “Questo è un brano che mette in discussione ruoli di genere e prospettive, capovolgendo i punti di vista. Un ribaltamento che si inserisce nel contesto attuale di ridefinizione di se stessi e si intreccia con un racconto di girl empowerment e nuove consapevolezze, in cui Clara si afferma come una donna forte e lucida, capace di giocare con gli stereotipi e smontarli, mettendoli in discussione” spiegano dal suo staff. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Clara, venerdì 3 aprile esce ‘Primadonna’

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