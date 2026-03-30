Citisina rimborsabile | 25 giorni addio al fumo

Il Servizio Sanitario Nazionale ha deciso di rendere rimborsabile la citisina, un farmaco che agisce sui recettori della nicotina. La modifica entra in vigore dopo 25 giorni dalla comunicazione ufficiale e mira ad aiutare chi desidera smettere di fumare. La decisione riguarda tutti i pazienti che iniziano un percorso di disassuefazione dal tabacco.

Il Servizio Sanitario Nazionale ha reso rimborsabile la citisina, un farmaco che agisce sui recettori della nicotina per aiutare i fumatori a smettere definitivamente. Questa misura non sostituisce la volontà individuale ma si inserisce in un percorso multidisciplinare che include supporto psicologico e counselling. La terapia dura 25 giorni con una posologia decrescente, mirata a gestire l’ansia, l’irritabilità e altri sintomi dell’astinenza. L’obiettivo è fornire uno strumento farmacologico in più decide di addio alle sigarette, limitando il rischio di ricadute nelle prime settimane critiche. L’intervento richiede attenzione medica specifica per pazienti con altre patologie, assicurando che il trattamento sia sicuro ed efficace nel lungo termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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