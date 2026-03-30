Cisterna-Valmontone l’annuncio del ministro Salvini | Pubblicato il bando

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato oggi l'apertura ufficiale della gara per la costruzione della strada che collegherà Cisterna a Valmontone. L'annuncio è stato dato attraverso un comunicato ufficiale, che segnala l'avvio della procedura di aggiudicazione del progetto. La pubblicazione del bando rappresenta il primo passo formale verso l'inizio dei lavori.

Un passaggio chiave per l’infrastruttura; appalto da oltre un miliardo di euro. Salvini: “Entriamo nella fase operativa di un’opera fondamentale per la mobilità del Lazio” Ci siamo. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato oggi, lunedì 30 marzo, l'avvio ufficiale della procedura di gara per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale infatti il bando, segnando l’apertura della fase di affidamento dei lavori. “L’appalto, dal valore complessivo stimato di 1.118.250.000 euro (al netto dell’Iva) - ricordano dal Ministero -, vede... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Cisterna-Valmontone, l’annuncio del ministro Salvini: “Pubblicato il bando” Articoli correlati Bretella Cisterna-Valmontone, il ministro Salvini a Latina per presentare l'avvio dei lavoriPresenti il 4 marzo anche il presidente della Regione, Rocca, e il commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, Mallamo Il ministro... Leggi anche: Al via la Cisterna-Valmontone con il Ministro Salvini: un'opera strategica da 1,3 miliardi di euro.