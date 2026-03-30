Cinema e musica il racconto di un legame senza tempo nel libro Note di celluloide

Il libro “Note di celluloide” di Alessandro Ticozzi raccoglie cinquanta testimonianze di attori e professionisti del cinema italiano che parlano del loro rapporto con la musica leggera. Le interviste offrono un quadro di come il cinema e la musica si siano influenzati nel tempo, evidenziando il ruolo di questa connessione nel raccontare storie e creare emozioni sul grande schermo.

Cosa succede quando il cinema italiano si racconta attraverso la musica? La risposta è in “Note di celluloide”, il libro di Alessandro Ticozzi che raccoglie cinquanta testimonianze di protagonisti del grande schermo sul loro legame con la musica leggera italiana. Da Modugno ai Måneskin, passando per Dalla, Mina, De André e Fossati, il volume costruisce un racconto corale fatto di ricordi, suggestioni e connessioni artistiche. Come emerge dalla presentazione del libro, ogni voce contribuisce a delineare un rapporto profondo, personale e spesso sorprendente tra immagini e note. Il risultato è un viaggio che attraversa epoche e generazioni, mostrando come la musica non sia solo accompagnamento, ma parte integrante del racconto cinematografico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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