Cina in aumento i voli internazionali per la stagione estiva-autunnale

Il settore dell'aviazione civile in Cina ha iniziato ieri a registrare un aumento dei voli internazionali in vista della stagione estiva-autunnale. Secondo le autorità aeroportuali, sono state programmate nuove rotte e un incremento delle frequenze su diverse destinazioni estere. Questa ripresa si lega alla progressiva riapertura delle frontiere e alle misure di allentamento delle restrizioni legate alla pandemia.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il settore cinese dell'aviazione civile ha iniziato ieri ad applicare la nuova programmazione dei trasporti aerei per la stagione estiva-autunnale, con i servizi aerei internazionali in aumento dell'1,8% su base annua, secondo l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (CAAC). La nuova stagione, che andrà dal 29 marzo al 24 ottobre, vedrà 222 compagnie aeree cinesi ed estere operare complessivamente 121.000 voli passeggeri e per il trasporto merci ogni settimana, un livello sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dello scorso anno. Complessivamente, 191 compagnie aeree cinesi ed estere opereranno 21. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cina, in aumento i voli internazionali per la stagione estiva-autunnale Articoli correlati Aeroporto dell'Umbria, al via la stagione estiva: i voli e le meteParte bene il 2026: +8,4% di passeggeri nei primi tre mesi rispetto all'anno precedente. Maggio Musicale: ecco la stagione estiva. Lirica, jazz e cinemaA questi eventi si aggiunge il ritorno di Stefano Massini che ripropone, dopo il successo della scorsa estate, due serate sul tema della felicità. Altri aggiornamenti su Cina in aumento i voli internazionali... Temi più discussi: Cina: gli utili industriali cresciuti del 15% nei primi due mesi del 2025; Cina, il nuovo Piano Quinquennale frena sulla crescita ma accelera su AI e green; Cina: in aumento il turismo a Liuzhou per assaggiare il Lyufen (2); Emergenti e Cina, commercio globale va avanti a pieno ritmo. Cina: in aumento i voli internazionali per la stagione estiva-autunnalePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dell’aviazione civile ieri ha iniziato ad applicare la nuova programmazione dei trasporti aerei per la stagione estiva-autunnale, con i servizi ae ... italpress.com Cina, commercio estero in aumento del 3,8% nel 2025PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero della Cina è cresciuto del 3,8% su base annua nel 2025. E’ quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati oggi. Lo scorso anno il valore del ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il vertice fantasma di Trump in Cina: Xi se la ride per i disastri Usa x.com UN'ARCHITETTURA IN ACCIAO IMMERSA NELLA NATURA IN CINA A Yiyang, il "Peace • Visa for Life Theme Museum", progettato da Yang Ying Design Studio, è un potente racconto architettonico dedicato a Ho Feng Shan, il diplomatico che durante la Sec - facebook.com facebook