Cina 7,3 mln di persone registrate come donatori volontari di organi

In Cina, più di 7,3 milioni di persone si sono registrate come donatori volontari di organi, secondo i dati del China Organ Donation Administrative Center. La cifra riguarda individui che hanno formalmente manifestato la volontà di donare i propri organi in caso di morte. La registrazione avviene tramite un sistema ufficiale gestito dalle autorità competenti nel settore.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Secondo il China Organ Donation Administrative Center, in Cina oltre 7,33 milioni di persone si sono registrate come donatori volontari di organi. Finora nel Paese sono stati registrati oltre 65.000 casi di donazione dopo morte per arresto cardiocircolatorio, che hanno contribuito a salvare la vita di oltre 200.000 pazienti con insufficienza d’organo e a restituire la vista a oltre 100.000 persone. Nel frattempo, secondo il centro, sono state effettuate oltre 69.000 donazioni di corpi interi. La Cina ha inoltre istituito a livello nazionale oltre 380 siti commemorativi per i donatori di organi, dove ogni anno, in occasione del Qingming Festival, dedicato alla commemorazione dei defunti, si tengono eventi in loro memoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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