Un cielo di un rosso intenso ha coperto l’Australia Occidentale, creando un’atmosfera che ricorda una scena apocalittica. Il Ciclone Narelle si sta avvicinando alla costa, mentre la presenza di polvere e particelle nell’aria accentua l’effetto visivo. Testimoni riferiscono di un’atmosfera simile a quella di una fine del mondo, con il paesaggio che assume un aspetto surreale.

Un cielo rosso intenso, quasi apocalittico, ha trasformato il paesaggio dell’Australia Occidentale in uno scenario surreale, mentre il Ciclone rosso Narelle si avvicinava alla costa. Le immagini, diventate virali, hanno fatto rapidamente il giro del mondo, conquistando le prime pagine di testate internazionali. Ciclone rosso: “Sembrava la fine del mondo”. Nella zona di Shark Bay, a circa 500 km da Exmouth, dove il ciclone rosso ha toccato terra, i residenti si sono trovati immersi in una luce rossa inquietante. “Il cielo diventava sempre più arancione, poi improvvisamente era rosso ovunque”, ha raccontato una residente. L’aria era densa di polvere: “Si sentiva in bocca, tra i denti, persino negli occhi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ciclone rosso sangue in Australia, la polvere crea un effetto apocalittico (video): “Sembrava la fine del mondo”

Altri aggiornamenti su Ciclone rosso

Cielo apocalittico in Australia, il ciclone Narelle tinge tutto rosso sangue: le immagini sono virali(Adnkronos) – Un cielo rosso intenso, quasi apocalittico, ha trasformato il paesaggio dell’Australia Occidentale in uno scenario surreale, mentre il...

Perché il cielo dell’Australia Occidentale è diventato rosso sangue: c’entra la polvere di ferroVenerdì scorso il cielo dell'Australia Occidentale si è tinto di un inquietante rosso sangue che ha intimorito gli abitanti della zona.

Il cielo “sanguina” in Australia: cosa c’è dietro il fenomeno apocalittico del ciclone NarelleI residenti di Shark Bay, nell’Australia Occidentale, si sono ritrovati immersi in un’atmosfera surreale che ha rapidamente fatto il giro del mondo...