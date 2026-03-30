Ciclone esplosivo | 980 hPa piogge torrenziali e venti forti minacciano

Un ciclone mediterraneo si sta rafforzando rapidamente, con una pressione stimata di circa 980 hPa, e si avvicina alle regioni del Sud Italia e della Grecia. Sono previste precipitazioni intense e venti di forte intensità, che potrebbero causare allagamenti e disagi nelle zone interessate nei prossimi giorni. Le autorità monitorano costantemente la situazione per aggiornamenti e misure di sicurezza.

Un ciclone mediterraneo in rapida intensificazione minaccia di portare condizioni invernali estreme alla Grecia e al Sud Italia nei prossimi giorni, con pressioni che potrebbero scendere fino a 980 hPa. L’evento, innescato da un ultimo afflusso di aria polare dopo il collasso del vortice artico, promette piogge torrenziali, venti tempestosi e possibili fenomeni supercellulari tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. L’aria gelida proveniente dalle latitudini settentrionali sta già iniziando a modificare drasticamente lo scenario climatico, trasformando il Mediterraneo in un vero e proprio hotspot meteorologico. Le previsioni indicano che il cuore della depressione si stabilizzerà sull’Egeo e sul Mar Ionio, creando un contrasto termico violento tra le acque relativamente calde e le masse d’aria fredda in discesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclone esplosivo: 980 hPa, piogge torrenziali e venti forti minacciano Articoli correlati Meteo, arriva il "Ciclone Mediterraneo": settimana con piogge intense e venti fortiIl tempo in Sicilia si avvia verso una fase progressivamente più instabile destinata a intensificarsi nei prossimi giorni. Leggi anche: Allerta meteo per il ciclone Oriana: piogge intense, neve e forti venti. Giù le temperature