Cibo tra consapevolezza e scelte quotidiane al via gli incontri di Aics Girgenti e Slow Food

A Girgenti, Aics e Slow Food organizzano un ciclo di incontri dedicati al tema dell’alimentazione, con particolare attenzione all’impatto ambientale e alle scelte quotidiane. La prima sessione si terrà martedì 31 marzo alle 17. L’iniziativa mira a informare i partecipanti sui collegamenti tra cibo e sostenibilità, coinvolgendo il pubblico in discussioni pratiche e approfondimenti sul tema.

Un ciclo di incontri per approfondire il rapporto tra alimentazione, ambiente e consapevolezza. A promuoverlo sono Aics Girgenti e Slow Food che aprono il calendario con un primo appuntamento in programma martedì 31 marzo, alle 17.30, all’hotel dei Pini a Porto Empedocle. Protagonista dell’incontro sarà l’agronomo Ignazio Vassallo, già past president di Slow Food e componente del direttivo del Coordinamento agroecologia Sicilia, che interverrà sul tema “Cibo buono, pulito e giusto”. Un principio cardine del movimento Slow Food: buono per il gusto, pulito per l’impatto ambientale e giusto per garantire una corretta remunerazione ai... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Cibo tra consapevolezza e scelte quotidiane, al via gli incontri di Aics Girgenti e Slow Food Articoli correlati "Nutrire la Salute: l'Empowerment Femminile tra Cibo Pulito e Cura Consapevole", l’evento con Slow Food e Slow MedicineArezzo, 4 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la sezione di Arezzo della FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana... «No Good Men», tra le scelte quotidiane di una donna a KabulBerlinale 76 Il film di apertura diretto da Shahrbanoo Sadat, la pressione del patriarcato prima dei talebani.