Sempre più giovani si rivolgono ai chatbot per affrontare problemi personali, come difficoltà scolastiche, litigi o questioni di cuore. Recenti casi mostrano come alcuni, invece di parlare con amici o familiari, utilizzino l’intelligenza artificiale per cercare soluzioni o consigli, anche in situazioni complicate. Questo fenomeno evidenzia una tendenza crescente tra i ragazzi a affidarsi alle tecnologie digitali per risolvere questioni emotive e relazionali.

Chiedilo a ChatGPT. Brutti voti, litigi, problemi con il fidanzato: ormai, come ha mostrato il dramma di Aurora, che ha interrogato l’AI per sapere come gestire la sua relazione tossica, anziché confidarsi con l’amico del cuore o chiedere ai genitori, i ragazzini si affidano al chatbot. “È un segnale che deve preoccuparci. Ci deve preoccupare soprattutto il fatto che una ragazza o un ragazzo, nel momento della paura o della confusione, percepisca un chatbot come più accessibile, meno giudicante e più disponibile di un adulto reale”, dice a LaSalute di LaPresse Guido Di Sciascio, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Bari e presidente della Società italiana di psichiatria (Sip). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chiedilo a ChatGPT: in agguato per i giovanissimi c’è la dipendenza emotiva

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