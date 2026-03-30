chi sta scommettendo in borsa e vincendo grazie alla guerra in iran

Negli ultimi tempi, alcuni operatori di mercato hanno registrato guadagni significativi in Borsa sfruttando le oscillazioni legate alla guerra in Iran. Le decisioni prese dalla Casa Bianca sono state spesso anticipate da movimenti di investimento insoliti, che hanno portato a profitti nelle giornate successive. Questi comportamenti sono stati analizzati come segnali di scommesse mirate, che hanno influenzato le strategie di alcuni investitori.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Prima di ogni decisione "forte" di Donald Trump spuntano flussi anomali e conseguenti guadagni flash da centinaia di milioni di dollari: circostanze fortunate o reati? È vero che in Borsa il tempismo è tutto, ma prevedere il futuro forse è un po' troppo. La guerra in Iran ha causato anche questo effetto: ogni decisione importante della Casa Bianca è stata anticipata da "scommesse" anomale a Wall Street, decisamente convenienti per come poi si sarebbero messi i mercati, agitati dagli annunci social di Donald Trump. Oggetto delle puntate il prezzo del petrolio e posizioni sul listino azionario S&P 500: visto il loro andamento, i guadagni stimati per i "fortunati" sono notevoli. 🔗 Leggi su Today.it

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