Nella giornata di oggi si è verificato un nuovo crollo sulla passerella ciclopedonale sulla ciclovia VenTo, che collega le due località. Si tratta del quinto incidente di questo tipo in poco più di un mese, con un tratto della struttura che si è sbriciolato, aggravando la già precaria condizione del ponte sull’Adda. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Un nuovo cedimento ha aggravato ulteriormente la situazione della passerella ciclopedonale della ciclovia VenTo, sul ponte che collega Maccastorna e Crotta d’Adda. Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, intorno alle 15.20, una delle ultime campate rimaste agganciate al viadotto è crollata nell’alveo del fiume Adda, provocando un nuovo allarme tra amministratori e residenti. Si tratta del quinto episodio in poco più di un mese, dopo i cedimenti già registrati il 13, 16 e 19 febbraio e il primo marzo. I vari tronconi finiti in acqua rappresentano ora un potenziale ostacolo al regolare deflusso del fiume, contribuendo ad alimentare le preoccupazioni legate alla sicurezza idraulica dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cede un altro tratto della passerella ciclopedonale sull’Adda: quinto crollo in poco più di un mese

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