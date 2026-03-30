C’è ma non si vede | il DNA ambientale svela la presenza del capodoglio pigmeo nel Mediterraneo
Un team di ricercatori italiani ha utilizzato il metodo del DNA ambientale per individuare la presenza nel Mar Mediterraneo di un cetaceo fino ad ora mai osservato: il capodoglio pigmeo. La scoperta indica che l'animale potrebbe essere presente in modo stabile nella regione, anche se nessuno l'ha mai visto in modo diretto. La ricerca si basa sull'analisi di tracce genetiche trovate nell'ambiente marino.
Il DNA ambientale svela la presenza nel Mediterraneo del capodoglio pigmeo (Kogia breviceps), misterioso cetaceo mai osservato direttamente: una scoperta guidata da ricercatori italiani che suggerisce l'esistenza di una popolazione stabile, che nessuno ha però mai visto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Capodoglio pigmeo nel Mediterraneo, la presenza scoperta da tracce di dna in acquaUna scoperta inattesa riscrive le conoscenze sulla biodiversità del Mar Mediterraneo: il cogia di De Blainville o, secondo la terminologia...
Uno squalo bianco pescato in Spagna conferma la presenza della specie nel MediterraneoUn giovane squalo bianco catturato accidentalmente in Spagna e nuovi avvistamenti recenti confermano che la specie è ancora presente nel...